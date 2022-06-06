Бишкек, 6 июня, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Необходимо создать на основе Организации Договора о коллективной безопасности полноценной военно-политической структуры. Об этом заявил спикер киргизского парламента Талант Мамытов на заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ в столице Армении сегодня, 6 июня.

Zviazda.by ОДКБ

«Нам необходимо сконцентрировать наши усилия не только на противодействии вызовам и угрозам безопасности, но и на устранении причин их возникновения», — подчеркнул он.

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Также высокопоставленный киргизский политик отметил, что система кризисного реагирования Организации является важнейшим компонентом её деятельности.

«Нарастание вызовов и угроз безопасности, в числе которых международный терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков и многое другое, требует от наших государств пристального внимания и углубления взаимодействия для своевременного реагирования», — подытожил Мамытов.

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