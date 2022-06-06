Киев, , 20:17 — REGNUM Мир начинает уставать от происходящего на Украине и теперь Киев склоняют к невыгодным договоренностям, заявил 6 июня журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По его словам, все хотят «немножечко толкать» Украину к какому-то невыгодному результату.

При этом президент Украины заявил, что эти «результаты» выгодны другим сторонам. Причём выгодны как финансово, так и политически.

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