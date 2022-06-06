Киев, 6 июня, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Мир начинает уставать от происходящего на Украине и теперь Киев склоняют к невыгодным договоренностям, заявил 6 июня журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По его словам, все хотят «немножечко толкать» Украину к какому-то невыгодному результату.

При этом президент Украины заявил, что эти «результаты» выгодны другим сторонам. Причём выгодны как финансово, так и политически.