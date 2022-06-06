Грозный, , 20:16 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, сколько будет длиться специальная военная операция на Украине. Он считает, что она завершится, когда с России будут сняты все санкции Запада. При этом чеченский лидер пообещал, что Россия победит не только Украину, но и НАТО.

Рамзан Кадыров Chechnya.gov.ru

«Мы победим не только Украину. Украина с нами не воюет. Мы и НАТО победим, и союзников натовских. Америка, зная, что она далеко, использует европейские государства. Она пишет против нас санкции, и те государства тоже. А мы что должны делать?» — заявил Кадыров 6 июня в ходе своего видеорепортажа в Telegram-канале.

По словам главы Чечни, когда санкции будут сняты, тогда будут завершены и военные действия.

«Была б моя воля, я бы забрал все эти европейские государства, которые сегодня … непристойно отзываются о нашем президенте и народе РФ. У Америки тогда не осталось бы союзников. Война должна длиться до тех пор, пока они не снимут все санкции и не принесут извинения», — считает глава Чечни.

Он подчеркнул, что «воевать за счастье людей — это удовольствие», и чеченские воины «это удовольствие получают».

«Как сказал Владимир Владимирович (Путин — ред. ИА REGNUM), мы, как мученики, умрем, а они — сдохнут», — напомнил Кадыров.