Волгоград, , 20:13 — REGNUM Музей «Сталинградская битва» (Волгоград) по числу посетителей обошёл Эрмитаж и Третьяковскую галерею, сообщает The Art Newspaper Russia.

Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва»- Culture.ru

Опубликован рейтинг посещаемости российских музеев за 2021 год. В нём Государственный музей-заповедник «Сталинградская битва» находится на шестом месте по стране. В 2021 году его посетили 2 188 947 человек.

Число посетивших Государственный Эрмитаж за 2021 год составляет 1 649 443 человека (восьмое место), Государственную Третьяковскую галерею — 1 580 819 человек (девятое место).

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