Тюмень, , 20:10 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре 2021 года сотрудники областного полицейского управления по вопросам миграции проверили производственное помещение по изготовлению декоративных изделий, расположенное на 7 километре Старого Тобольского тракта. И выявили там более 50 иностранцев, работавших с нарушениями миграционного законодательства. Причём мигранты проживали в оборудованном на производстве общежитии и в вагончиках на территории предприятия.

В итоге сотрудниками полиции составлено 54 административных протокола, среди которых 39 — за нарушение правил пребывания в РФ, 13 — за осуществление незаконной трудовой деятельности, а также один за предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учёта. Всем нарушителям назначены административные штрафы от двух до пяти тысяч рублей.

В отношении 38-летнего работодателя иностранцев было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый занимался подбором работников, их въездом на территорию России, размещением, а также оказанием помощи в оформлении разрешительных документов. Свою вину бизнесмен признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.