Вашингтон, 6 июня, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Мать популярного американского музыкального продюсера Metro Boomin (Лиленд Тайлер Уэйн) была убита. Об этом пишет издание NME 6 июня.

Кадр из интервью Metro Boomin

Как сообщает источник, женщину убил отчим музыканта, вскоре после содеянного он покончил с собой. Metro Boomin пока никак не прокомментировал новость о смерти матери.

Напомним, Metro Boomin начал творческую деятельность в начале 2010-х годов. В настоящий момент он является одним из самых популярных музыкальных продюсеров, регулярно сотрудничает с известными артистами.