6 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 20:31 — REGNUM В Великобритании пройдет голосование по вотуму доверия премьер-министру Борису Джонсону. По его результатам решится судьба политика. По правилам Консервативной партии вотум доверия можно провести по требованию не менее 15 процентов членов партии. Глава Консервативного комитета частных членов Грейам Брейди заявил, что необходимый порог был достигнут, голосование назначено на вечер понедельника, 6 июня.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с этим свое мнение о Борисе Джонсоне высказывают многие политики, как члены Консервативной партии и министры, так и представители других партий.

«Вот это зрелище в парламенте. Надин Доррис в истерике, она нападает на коллег. Джейкоб Рис-Могг пытается ее успокоить, он ей налил виски в ее чай. Я просто стою в углу, пью шампанское и пытаюсь не смеяться», — рассказал @MrKennethClarke.

Министр культуры Великобритании Надин Доррис считает, что консерваторы не проголосуют за недоверие премьеру, и ему удастся сохранить свою позицию.

«Премьер-министр получил большинство в 80 мест, завершил выход Великобритании из состава Европейского союза, реализовал программы тестирования и вакцинации, ввел программы вынужденного отпуска, отменил все коронавирусные ограничения, открыл нашу экономику, он первый лидер, который решил помогать Украине, и он снизил уровень безработицы до рекордного с 1974 года. Выстрелило каждое важное решение. У него есть мой голос поддержки», — написала министр в своем Twitter-аккаунте.

Часть пользователей считает, что консервативные министры поддерживают Бориса Джонсона только потому, что они хотят заработать побольше денег, пока он все еще у власти. Пользователи уверены, что на следующих всеобщих выборах Консервативная партия наконец-то проиграет.

«Она права здесь. Карьеры для них важны больше, чем чувство собственного достоинства. Пусть избиратели накажут бесхарактерных консерваторов на следующих всеобщих выборах», — написал @layfieldbarry69.

«Без Бориса ближайший кабинет, в котором она будет сидеть, это в IKEA», — прокомментировал @MikeOsborne1210.

«Очередная консервативная тупица, которая пытается сохранить свою золотую английскую зарплату еще на два года, как, собственно, и все остальные из них. Они все бесхребетные», — считает @McallumMick.

«Я, может быть, не прав, но я считаю, что Джонсону конец. Заметно, что лишь некоторые продолжают защищать своего лидера, только отчаянные, Надин Доррис, Джейкоб Рис-Могг, Грант Шаппс и Прити Пател, они ущербны, их сместит любой новичок», — отметил @grahambsi.

Бывший министр иностранных дел Джереми Хант, наоборот, призвал консерваторов голосовать против Джонсона.

«Каждый, кто верит в то, что наша страна сильнее, честнее, что она процветает при консервативном управлении, должен осознавать, что последствия от того, что ничего не изменится, никак не связаны с этими ценностями. Сегодняшнее решение это либо изменение, либо проигрыш. Я буду голосовать за изменение», — написал политик.

Надин Доррис ответила на подобный призыв, злостно напомнив Ханту про все его ошибки за время нахождения в кабинете министров.

В комментариях также раскритиковали всех министров, которые поддерживают Бориса Джонсона. Пользователи считают, что их не заботит народ, им нужны только привилегии, которые они получали при Джонсоне.

«Люди вокруг Джонсона, такие как Надин, готовы смешать с грязью любого консерватора, который станет у них на пути. Джейкоб Рис-Могг описал консервативного лидера Шотландии как легковеса, это только один из примеров. Они — «команда Бориса». Они не команда тори», — добавил @montie

«После того как Грейам Брейди получил 54 письма, которые требуются для назначения голосования по вопросу доверия Борису Джонсону, Надин Доррис продолжает настаивать, что большая часть из них были письмами поддержки», — отметил @haveigotnews.

Министр культуры Великобритании Надин Доррис Gov.uk

Многие пользователи призвали консервативных членов парламента «сделать правильный выбор, чтобы спасти страну от премьера-идиота, который два года обманывал население».

«Ради Бога, избавьтесь от Джонсона и спасите Консервативную партию», — прокомментировал @jabbercooky.

«Джонсон столько раз лгал и проваливался, он потерял моральный авторитет. Обществом не может управлять непригодный премьер-министр», — считает @SueASmith571.

«Привет, Борис Джонсон. Я рано, но это на всякий случай. Можно я приду на вечеринку по случаю твоего ухода? Ты мне должен», — написала @KaatyyyG.