Донецк, 6 июня, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Украинские нацисты используют для артобстрела жилых кварталов Донецка 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, полученные от Франции, сообщает 6 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

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На данный момент известно, что от украинских обстрелов из французских орудий пострадали два мирных жителя.

«Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки «CAESAR» калибром 155 мм, которая по ленд-лизу поставляется вооруженным формированиям Украины из стран НАТО», — указано в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что украинские нацисты одновременно обстреляли кварталы Киевского, Калининского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка. Огонь вёлся с артиллерийских позиций, расположенных возле поселка Веселое.