Бишкек, , 19:56 — REGNUM

Памятник Манасу в Бишкеке Dan Lundberg

В Киргизии объявили конкурс на лучший эскизный проект комплекса «Манас айылы» («деревни Манаса»). Об этом заявил первый заместитель управления делами президента республики Нуртазин Джетыбаев на пресс-конференции.

По словам чиновника, на денежные призы тройке лидеров конкурса спонсор, пожелавший остаться неназванным, выделил 3 млн сомов (более 2,32 млн рублей).

За первое место победителя обещают наградить 1,5 млн сомов (1,16 млн рублей). Занявший второе место получит 1 млн сомов (776 тысяч рублей). А за третье полагается приз в виде 500 тысяч сомов (388 тысяч рублей) сомов.

Также Джетыбаев сообщил, что в состав конкурсной комиссии, которая будет оценивать эскизы «Манас айылы», войдут представители Управления делами президента, Министерства культуры, мэрии киргизской столицы, Союза архитекторов, Союза художников и скульпторов.

ИА REGNUM напоминает, что Манас — главный герой самого известного одноименного киргизского эпоса, объединивший киргизов легендарный богатырь. ЮНЕСКО включил эпос «Манас» в список шедевров нематериального культурного наследия человечества. Также «Манас» попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.