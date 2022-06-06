Москва, , 19:51 — REGNUM Правительство России не поддержало законопроект об отмене паспорта болельщика. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, это следует из отзыва на законопроект депутатов Госдумы от КПРФ за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Российские фанаты Дарья Драй © ИА REGNUM

«Установленные федеральным законом механизмы идентификации и аутентификации будут действовать в отношении конкретных спортивных соревнований, определяемых решениями правительства Российской Федерации, и в первую очередь регламентировать непосредственно процедуру идентификации и аутентификации лиц при приобретении ими билетов и (или) посещении официальных спортивных соревнований», — отмечается также в документе.

Действующие изменения законодательства основаны на положительном опыте применения системы идентификации болельщиков с использованием персонифицированной карты зрителя во время проведения таких крупных международных спортивных соревнований, как чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года, уровень безопасности при подготовке и проведении которых были высоко оценены соответствующими международными спортивными организациями, указывают также в правительстве.

Законопроект, отменяющий паспорта болельщиков (Fan ID), внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Сергеем Обуховым. Среди аргументов авторов инициативы — большой размер расходов на его реализацию, на эти цели предусмотрено 773,6 млн рублей из федерального бюджета. Коммунисты также обратили внимание на то, что за последние семь лет не было отмечено ни одной многочисленной драки на трибунах во время матчей, после которой невозможно было бы определить и задержать на месте виновных.

С 1 июня 2022 года в России вступил в силу закон, согласно которому попасть на крупные спортивные мероприятия можно будет только по паспорту болельщика (Fan ID).

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект об отказе от паспорта болельщика внесен в Госдуму