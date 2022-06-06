Москва, 6 июня, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Известная писательница Елена Ленина заявила, что певица Наташа Королёва изменила своему экс-супругу Игорю Николаеву. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 6 июня.

Koroleva.ru Наташа Королёва

«Мне всегда жалко тех творческих людей и в особенности людей публичных, с которыми необдуманно некоторые партнеры поступают так, как слоны в посудной лавке, потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить», — сказала Ленина. Писательница также отметила, что Королёва своей изменой нанесла «очень большую травму» бывшему мужу, поскольку тот являлся известной и творческой личностью.

Напомним, Наташа Королёва и Игорь Николаев состояли в браке с 1992 по 2001 год. В 2003 году Королёва вышла замуж за танцора Сергея Глушко.