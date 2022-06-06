Киев, 6 июня, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Порядка двух с половиной тысяч боевиков ВСУ с «Азовстали» сдались в плен в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает 6 июня телеграм-канал «Политика страны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский Генералиссимус

Подтвердив, что такое число военных сдалось в плен за время взятия под российский контроль «Азовстали», украинский лидер сказал, что на Украине вопросом обмена пленных занимается главное управление разведки.

Зеленский заявил, что русским якобы доверять нельзя, хотя договариваться надо, поскольку нужно «вернуть людей домой».

Напомним, украинские боевики, находившиеся на территории «Азовстали», сдались в плен 20 мая. По данным Минобороны РФ, в плен сдались 2439 украинских военных, находившихся на «Азовстали».

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