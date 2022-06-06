Анкара, , 19:40 — REGNUM Военные учения блока НАТО под кодовым обозначением Ramstein Dust II-2022 пройдут в Турции с 20 по 28 июня, сообщает 6 июня пресс-служба минобороны Турции.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Учения будут проходить на базе 3-й главной реактивной базы в турецкой Конье.

«Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22), учения НАТО по развертыванию и готовности, официально начинаются в Турции. Оборудование было переброшено в Турцию 5 июня в рамках учений RADU, которые пройдут с 20 по 28 июня», — указано в сообщении турецкого военного ведомства.

Отмечено, что манёвры будут производиться одновременно с международным военным семинаром Anatolian Eagle 2022 по отработке методов проведения воздушных операций.

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