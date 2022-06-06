Москва, , 19:37 — REGNUM Депутат Государственной Думы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») объяснил, каким образом Иван Ургант может возобновить работу на телевидении. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда» 6 июня.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

«Дело в том, что Иван — талантливый парень и хороший человек, спору нет. Но не всегда талант компенсирует недостаток совести. Поэтому перед какими-либо его попытками возвращения на Первый канал, хотелось бы сначала выяснить ситуацию, почему в конце февраля он уехал в Израиль. Ведь он это сделал достаточно некрасиво», — заявил Милонов. Помимо этого, депутат отметил, что Ургант имеет право не быть патриотом своей страны, но тогда ему стоит забыть о работе на телевидении.

Напомним, телешоу «Вечерний Ургант», ведущим которого является Иван Ургант, пропало из телеэфира в конце февраля 2022 года. С этого момента дальнейшая судьба передачи и её ведущего остаются неизвестными.

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