Москва, , 19:30 — REGNUM Курсы доллара и евро к рублю немного выросли по итогам торгов в понедельник, 6 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,02 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро вырос на 35 копеек и достиг 65,10 рубля.

Напомним, что за минувшую неделю доллар на Мосбирже подешевел на 5,75 рубля, евро — на 4,94 рубля.

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