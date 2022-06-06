Москва, 6 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро к рублю немного выросли по итогам торгов в понедельник, 6 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 61,02 рубля, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро вырос на 35 копеек и достиг 65,10 рубля.

Напомним, что за минувшую неделю доллар на Мосбирже подешевел на 5,75 рубля, евро — на 4,94 рубля.