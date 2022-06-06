Будапешт, 6 июня, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто согласился с мнением спикера парламента своей страны Ласло Кевера о «личной психической проблеме» президента Украины Владимира Зеленского, проявляющейся в поведении официального Киева в международной политике.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Напомним, ранее на Украине нервно и резко отреагировали на слова венгерского спикера.

По словам Сийярто, в то время как в Венгрии «десятки тысяч людей» пытаются «помочь Украине и её народу», украинские политики регулярно позволяют себе неприемлемые заявления в адрес Венгрии.

«Провоцируют нас, лгут и пытаются очернить. Они ни разу не выразили благодарность. Поэтому Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцев это возмущает», — написал Петер Сийярто на своей странице в соцсетях.

Стоит отметить, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внесён в базу скандально известного украинского интернет-ресурса «Миротворец», где классифицирован как «антиукраинский пропагандист».