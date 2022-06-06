6 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В соцсетях Грузии попытались определить страны, которые «плохо себя ведут» в конфликте между Россией и Украиной.

Ирина Инашвили, , 19:59 — REGNUM В соцсетях Грузии попытались определить страны, которые «плохо себя ведут» в конфликте между Россией и Украиной. Тему для обсуждения задал грузинский оппозиционный политик Р. Г., опубликовав пост на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правда, для начала он ограничился тремя странами, которые, по его определению, заняли «позорную» позицию в отношении к Украине. Это Венгрия, Сербия и Израиль.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министр иностранных дел России не смог прилететь в Сербию. Болгария, Северная Македония и Черногория отказали в использовании воздушного пространства. Сербия так окружена странами Евросоюза, что, как ни крути, все равно, не пролетишь», — заметил автор поста и подчеркнул, что позиция Сербии в данном случае «позорная».

За «лояльные» к России страны вступился пользователь Т. Б.

«У Венгрии и Сербии мотивация — коммерческие интересы. У Израиля — собственная безопасность. Во-вторых, Израиль до сих пор имеет статус посредника и работает в этом направлении, что обязывает его занимать нейтральную позицию. Причем посредник не только с Украиной, но прежде всего — канал между США и Россией. К тому же Израиль оказывает Украине достаточно значительную помощь и в военной, и в медицинской сфере…» — пояснил Т. Б.

Картина неизвестного художника. Аллегория медицины (фрагмент). XIX

«И правительство Грузии так же оправдывается. Что народ оказал самую большую помощь. Что касается посредничества, Украина говорит, что оно ей не нужно, только оружие дайте, если совесть есть у вас, — ответил автор поста и тут же отступил: — Я не эксперт в этой сфере, но что-то все же понимаю».

«А как же Франция — Германия? А Австрия?» — поинтересовалась Н. Ч.

«Вы, господин Р., наверное, упустили, сколько пуленепробиваемых машин скорой помощи, врачей и медсестер приехали на Украину для помощи раненым… Что вас так обозлило? Знаете, сколько раненых лечится в Израиле? Там не продажные врачи работают, подобно нашим Гамкрелидзе, Имнадзе и Церцвадзе, которые во время ковида своими руками убивали доставленных в больницы людей…» — возмутилась Э. Л.

«Среди позорных я бы на первое место поставил Францию, на второе Израиль, потом Германию и Италию. А Венгрия и Сербия делают то, чего от них ожидали», — заметил О. П.

«Что вы все от Израиля хотите?» — недоуменно поинтересовался М. Б.

«А когда НАТО разбомбило Сербию, никому стыдно не было?» — вмешался Ц. А.

«Разбомбило для того, чтобы остановить геноцид, который творил Ратко Младич».