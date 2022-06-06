Нефтеюганск, Югра, 6 июня, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (ХМАО) школьнице стало плохо во время сдачи экзамена. Мать девочки пожаловалась в социальных сетях, что её ребёнку не вызвали скорую и практически вынудили сдать пустой бланк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Видео разбора ситуации жительницы Нефтеюганска с учителями опубликовано в нескольких группах социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-каналах. По словам женщины, её дочь дважды обратилась к медику, но взрослые якобы попросили девочку «посидеть и написать, что сможет». Ребёнок сдал пустой бланк.

По словам педагогов, школьница жаловалась лишь на свою несобранность.

«Ребёнка после жалобы провели в медицинский пункт. Были приглашены члены государственной экзаменационной комиссии, и в их присутствии медик проводил осмотр. Медик заключила, что все показатели были в норме, она не могла на себя взять ответственность и писать какие-либо подложные данные. Девочка жаловалась, что не может сосредоточиться — читает и ничего не понимает. Но в этом случае мы не могли ничего сделать, оснований переносить экзамен не было», — заявила Ura.ru председатель пункта проведения экзамена Венера Назарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре выпускники не попали на ЕГЭ из-за угроз взрыва школ.