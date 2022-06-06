Стокгольм, , 19:51 — REGNUM Независимый шведский депутат Амине Какабаве провела две встречи с представителями «Социал-демократов» в преддверии голосования по вынесению вотума недоверия министру юстиции и внутренних дел Швеции Моргану Йоханссону. Об этом депутат сообщила в эфире телеканала SVT.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

«У меня создается впечатление, что они хотят пожертвовать своим министром», — заявила Какабеве.

Напомним, 7 июня в риксдаге состоится голосование по вынесению вотума недоверия Йоханссону. Как и всегда в нынешнем созыве голоса разделились 174 на 174.

Сейчас правительство «Социал-демократов» пытается получить голос Какабаве, которая требует взамен, чтобы власти не шли на условия Турции при вхождении в НАТО. Премьер-министр Магдалена Андерссон уже пообещала, что если Йоханссон уйдет, в отставку отправится и она тоже, вместе со всем кабинетом министров.

«Я еще не определилась, как буду голосовать», — заявила Какабаве.

Встречи с Какабаве «Социал-демократы» комментировать отказались.

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