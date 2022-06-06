Донецк, 6 июня, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Обстрел Донецка, который 6 июня устроили ВСУ, коснулся одной из гимназий города: здание получило повреждение, написал глава столицы ДНР Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка

Алексей Кулемзин «Днём под обстрел попала МБОУ «Гуманитарная гимназия № 33 города Донецка», расположенная по улице Куйбышева, 42».

По словам главы города, металлопластиковые оконные блоки здания получили повреждения. К счастью, никто не пострадал.