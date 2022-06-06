6 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Великобритания поставит Украине реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Оксана Переможенко, , 20:00 — REGNUM Великобритания поставит Украине реактивные системы залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км. Данный шаг согласован с США в ответ на действия России, передает Reuters.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя «подарок» в виде систем залпового огня M270, заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона будет меняться по мере изменения тактики России.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«А то ж… Где они ещё своё ржавое железо по цене нового продадут? От 40 миллиардов надо побольше отщипнуть, желающих очередь», — написал Павел В.

РСЗО М270 Airwolfhound

«Конечно передадут. Им же не жалко украинцев…» — пишет Олег В.

«Англичанка в своём репертуаре — гадит», — отреагировал Nord Vest.

«Путина Запад, очевидно, не услышал», — добавил Тимофей П.

«Слушайте, пора бы уже Великобритании послать тоже подарки. И всех не обидеть ответными, кто шлёт через Украину нам такие подарки. Непосредственно…» — не выдержал один из участников обсуждения.

«Ничего удивительного. Зеленский, который называет себя президентом, был единственный президент, который встречался с главой британской разведки МИ-6. Он — их клоун, и они поддерживают своего клоуна. А то, что на Украине погибают какие-то там украинцы, так британской короне… не жалко», — прокомментировал новость Сергей Д.

«Всё правильно! Боря Джонсон сказал: воевать до последнего украинца», — добавил Владимирович.

«Похоже, свой остров им не жалко…» — отреагировал Прокопенко.

«Надо обязательно выявить и уничтожить. Вовремя», — написал Николай М.

«Да уже все очевидно, даже начинает тошнить от новостей про оружие. Поставляют ровно столько, сколько нужно Украине для медленного поражения…» — считает один из участников обсуждения.

«Англичанка гадит…» — добавил Олег С.

«Не удивили. Ждать от этих недоумков чего-то адекватного не приходится», — не выдержала Irina A.

«Гадить России — это смысл существования англосаксов!» — написал Андрей Т.

«Страна — пособник терроризма», — пишет в адрес Британии J. B.

«Пусть попробуют доставить», — добавил Владимир А.

«Откалибровать», — комментирует новость Злата В.

«Поставит и ПОСТАВИЛА Украине — это не одно и то же», — подытожила Swietlana.