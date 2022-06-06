Москва, 6 июня, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Известный певец Олег Газманов раскритиковал «отмену» русской культуры в западных странах. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты» 6 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Олег Газманов

«Тема запрета русской культуры кажется дикой, средневековой. Это как когда-то жгли книги. Не стыдно ли им потом на Западе будет перед потомками?», — заявил артист. Газманов добавил, что России не нужно вводить встречные ограничения, поскольку страна всегда славилась своей открытостью.

Напомним, в апреле 2022 года певец Николай Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации. Одним из участников организации стал Олег Газманов.