Москва, 6 июня, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Стартовал новый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — «Экософия». Новый проект направлен на развитие экологической культуры населения. В пресс-конференции, приуроченной к старту проекта, приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, экологисты и участники различных проектов и конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

АНО «Россия — страна возможностей» Запуск проекта Экософия

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко поделилась данными исследований об отношении россиян к экологичному образу жизни: «Социологи фиксируют активное вовлечение россиян в экологическую повестку: 4% наших граждан уже отказались от полиэтиленовых пакетов, 6% сдают опасные отходы в специальные пункты приема, а 32% участвуют в субботниках и мероприятиях по уборке территорий. Но важно делать не только масштабные акции, нужно вовлекать людей в экологические проекты, формировать привычки, которые будут менять жизнь каждого человека, а значит, и развивать экологическую культуру в России. Одним из таких проектов и станет «Экософия».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул актуальность запроса на запуск экологического проекта в линейке конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Принять участие в «Экософии» может каждый гражданин РФ старше 14 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте экософия. рф, а после – изучать информационные материалы и выполнять задания от партнеров.

«Почти половину россиян можно отнести к тем, кто вовлечен в ту или иную регулярную практику ответственного потребления, а каждый четвертый россиянин стал больше думать об экологии из-за пандемии. В ответ именно на этот запрос общества на президентской платформе «Россия — страна возможностей» сегодня стартует новый проект «Экософия». Это проект для активных людей с новым типом мышления, для людей, которые задумываются о влиянии своих сегодняшних действий на ближайшее будущее. Мы согласны с тем, что прививать экологический образ жизни нужно с юности, поэтому участвовать в проекте смогут школьники с 14 лет, — рассказал Алексей Комиссаров , — Еще одна особенность этого проекта, пожалуй, основная, в том, что регистрация не прекращается круглый год — любой участник может присоединиться к конкурсу до самого финала, который состоится в 2023 году. По итогам первого сезона проекта мы планируем собрать ЭкоСборную России, члены которой станут амбассадорами проекта и будут продвигать экологичный образ жизни, а мы, со своей стороны, будет поддерживать их. Победители проекта получат медийное сопровождение на федеральном уровне, что поможет им продвинуть свои инициативы».

Соорганизатором проекта «Экософия» стал Российский экологический оператор. Его генеральный директор Денис Буцаев отметил, что важно начинать развивать общую экологическую культуру.

«Благодаря экопросветительским программам большее количество людей переходит к новой культуре потребления. Это касается и нашего основного направления работы — введения сортировки твердых коммунальных отходов. Наша компания — Российский экологический оператор – всячески поддерживает проекты, направленные на развитие экологической культуры, и мы рады, что будем реализовывать проект «Экософия» вместе с президентской платформой», — добавил Денис Буцаев.

Чтобы участники могли наблюдать за своим развитием в рамках сезона, в проекте будут формироваться личные рейтинги. Их основой станут баллы, которые участники заработают за изучение материалов и выполнение заданий от партнеров проекта, а лидеры экорейтинга будут приглашены к участию в полуфинальных мероприятиях, которые будут проходить в разных регионах нашей страны. Это не единственная отличительная особенность нового проекта от уже имеющихся в линейке президентской платформы. Эксперт конкурса «Мастера гостеприимства», генеральный директор отеля «Амбассадор Калуга» Ирина Мельникова предложила проводить открытые мероприятия. Все полуфинальные мероприятия будут проходить на открытых городских площадках, некоторые — в рамках дней города. В мероприятиях будут участвовать лидеры экорейтинга, а также жители городов, где проходят полуфиналы.

В рамках мероприятия, посвященного старту проекта «Экософия», спикеры также обсудили возможности для активных участников и победителей. По словам первого экотренера в России Романа Саблина, экологистам — людям, которые разрабатывают и реализовывают экологические проекты, а также тем, кто своим примером вовлекает людей в экологичный образ жизни, очень нужна медийная активность.

«Это позволит привлечь к идее ответственного потребления еще больше людей. А освещение активности на федеральном уровне — в самых популярных общественно-политических и профильных изданиях — обеспечит для экологистов социальный лифт – как раз то, что и является основной идеей президентской платформы «Россия – страна возможностей», — пояснил Роман Саблин .

Такой же запрос проектная команда «Экософии» получила на форуме «Экосистема. Устойчивое развитие», когда в рамках одной из сессий молодые экологисты предлагали свои идеи для реализации проекта по развитию экологической культуры в России. «Об этом постоянно говорят молодые экологисты, и сейчас подтвердили ее уже с экспертной позиции. Мы обязательно предусмотрим специальные медиапакеты для победителей проекта, чтобы они смогли получить поддержку на федеральном уровне», — подтвердил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Кроме этого, 1000 участников проекта «Экософия» смогут поехать в эколого-промышленные экспедиции по программе «Больше, чем путешествие», все активные участники смогут получить востребованные знания по экопрофессиям будущего. В рамках полуфинальных мероприятий будет возможность пройти консультации по карьерным траекториям от экспертов и наставников проекта. Также в ближайшее время планируется реализация отдельного совместного спецпроекта «Экософии» и Российских студенческих отрядов.

«У нас уже есть экоотряды, которые в летний период помогают национальным паркам и заповедникам, занимаются уменьшением воздействия антропогенных факторов на территории ООПТ и оборудуют их территории, работают с дендрариями, проводят строительно-восстановительные работы и помогают сотрудникам в наблюдениях. А с 2013 по 2017 год участники студенческих отрядов были привлечены для проведения экологических работ на территории архипелага Земля Франца-Иосифа. Но пока, к сожалению, эти работы носят точечный характеры. Мы будем развивать экологические отряды как отдельное направление и делать это системно вместе с проектом «Экософия», — рассказал командир центрального штаба Российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов .

Также в рамках мероприятия были подписаны соглашения о сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор», ФГБУ «Информационно-аналитический центр заповедного дела», Всероссийским обществом охраны природы, ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, и АНО «АртМедиаОбразование».