Тыргу-Жиу, , 18:58 — REGNUM В ходе спецоперации, проведённой сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии, в уезде Горж на юго-западе страны изъята партия наркотических средств на общую сумму €600 тыс. Об этом 6 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Изъятые наркотики Https://32. мвд. рф/

По предварительным данным, партия указанного товара предназначалась для отправки в Норвегию. По подозрению в причастности к незаконной деятельности задержан местный житель.

Ведется следствие. Если вина задержанного гражданина будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

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