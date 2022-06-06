Кабул, 6 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Недавно в Кабуле прогремел взрыв. Об этом 6 июня сообщает агентство «Шафакна».

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

По словам очевидцев, взрыв произошёл в четвёртом районе столицы Афганистана.

Местный житель сообщил, что в районе слышны звуки сирены скорой помощи. О жертвах пока не сообщается.

Представители службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле пока не дали комментариев.