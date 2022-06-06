Москва, , 18:52 — REGNUM Указ о единовременной выплате родственникам погибших в ходе боевых действий бойцов Росгвардии, а также военнослужащих пограничных органов ФСБ, волонтёров и госслужащих подписал 6 июня президент РФ Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

В документе сказано, что речь идёт о военнослужащих, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, которые принимали участие в спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине. Также выплата будет распространяться на военнослужащих, выполнявших специальные задачи на территории Сирии.

В случае гибели или смерти «указанных военнослужащих и лиц до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы), членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях».

Также указ распространяется на военнослужащих пограничных органов ФСБ, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы России на участке, примыкающем к району проведения спецоперации в ДНР, ЛНР и на Украине.

Выплата будет осуществлена в случае гибели волонтёров при осуществлении ими деятельности в период спецоперации на территории Донбасса или Украины. А также в случае гибели направленных на выполнение задач людей, занимающих государственные или муниципальные должности.

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