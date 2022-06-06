Красногорск, , 18:48 — REGNUM В 2022 году в учреждения здравоохранения Подмосковья планируется поставить 122 единицы нового медицинского оборудования. Об этом 6 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев написал у себя в телеграм-канале.

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Речь идет об аппаратах КТ, МРТ, рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, ангиографы. Ожидается, что эта мера значительно улучшит качество оказания медицинских услуг на территории региона.

«Жителям Лотошино, Шаховской и Волоколамска, например, больше не нужно будет тратить целый день, чтобы съездить на МРТ в Красногорск, так как свой аппарат появится в самом Волоколамске», — сообщил о предстоящих изменениях Воробьев.

По его словам, на данный момент около 30% всех медаппаратов в Подмосковье приходится на аналоговое оборудование. Их планируется заменить на цифровую медицинскую технику.

«Они устарели, работают медленно, а снимки можно читать только на месте. Цифровое дает возможность врачу услышать второе мнение, направлять снимки на дистанционную расшифровку. Полностью заменить аналоговое оборудование на современное цифровое мы планируем к 2025 году. И под это очень важно привлечь опытных врачей-рентгенологов либо направить на обучение текущих специалистов», — отметил губернатор Московской области.

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