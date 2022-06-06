Кабул, 6 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В одном из районов столицы Афганистана прогремел взрыв, сообщает 6 июня телеканал Kabul News со ссылкой на местную полицию.

(сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Sarah Brown Полиция Афганистана

По предварительным данным, взрывное устройство сработало возле контрольно-пропускного пункта полиции.

Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва погибли двое полицейских, ранения получили несколько мирных жителей.

Информация уточняется.