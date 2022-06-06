Челябинск, , 18:46 — REGNUM В Челябинске не выявлено водоёмов, которые бы были безопасны для купания. Это следует из сообщения областного управления Роспотребнадзора 6 июня.

Челябинск © ИА REGNUM

К этой дате ведомство не выдало ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о о том, что конкретный водоём соответствует санитарным правилам и условиям для безопасного использования населением. Санврачи предупреждают, что купание в несанкционированных местах может быть опасно для жизни и здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, также безопасных для купания водоёмов не было обнаружено в Свердловской области.