Милан, Италия, , 18:35 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» и мюнхенская «Бавария» заинтересованы в подписании 26-летнего флангового атакующего защитника миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензела Думфриса. Об этом 6 июня сообщило издание Calciomercato.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Дензел Думфрис принял участие в 33-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Дензел Думфрис выступает за миланский «Интер» с 14 августа 2021 года после перехода из ПСВ из Эйндховена за 13,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость латераля, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.