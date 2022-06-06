Киев, , 18:31 — REGNUM Потеря контроля над территориями не является трагедией, заявил 6 июня глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Financial Times.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «временная потеря территорий не является трагедией», а украинские вооруженные формирования могут продолжать отступление от Северодонецка.

При этом Данилов заявил, что трагедией он считает «потерю страны».

Кроме того, главарь СНБО в очередной раз пожаловался на нехватку вооружения и клянчил у Запада новые поставки оружия, с помощью которого укронацисты смогут вернуть территории под свой контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Народная милиция ЛНР и российские войска освободили почти всю территорию республики. Под контролем укронацистов остаются лишь часть Северодонецка и Лисичанск.

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