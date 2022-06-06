Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В рамках побратимских отношений Петербург окажет Мариуполю помощь в восстановлении драматического театра, филармонии, спорткомплекса, нескольких школ и детских садов, где размещались огневые точки украинских боевиков, а также других объектов городской инфраструктуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 июня сообщил в эфире «Радио России» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, несколько дней назад вернувшийся из Мариуполя.

Gov.spb.ru Александр Беглов

«Мы обсудили конкретные варианты помощи, посмотрели, что в центре города необходимо восстанавливать в первую очередь. Это драматический театр, парк вокруг него, филармония, спортивный комплекс», — сказал Беглов.

Он был приятно удивлен пережившими настоящую трагедию жителями Мариуполя.

«По-хорошему удивили люди. Это наши люди, — поделился губернатор своими впечатлениями от поездки. — Они не потеряли веру. У них сегодня непростая жизнь. Но они не только выживают, они помогают родному городу. Сами, по доброй воле выходят на субботники, расчищают улицы, разбирают завалы. У того, кто видел этих людей, не возникает вопроса, надо ли помогать Мариуполю».

По словам Беглова, Петербург окажет содействие Мариуполю в подготовке к новому учебному году трех школ и трех детских садов.

«Националисты базировали там огневые точки, а мы вернем их детям», — заверил губернатор.

Беглов вновь напомнил об общих чертах Петербурга и Мариуполя, как крупных портовых и промышленных городов, пострадавших от нацизма, и подчеркнул, что Северная столица уже начала оказывать помощь побратиму на Азовском море.

В Мариуполь, как уже сообщало ИА REGNUM, утром 6 июня прибыла первая колонна строительной техники, на ней же доставлено 7,5 тонн гуманитарной помощи. В составе колонны — четыре автобуса, дар Петербурга городу-побратиму.

«Автобусы уже вышли на линии, техника приступает к очистке улиц, разборке разрушенных строений. Разворачиваем строительный городок Петербурга», — уточнил Беглов.

Он добавил, что выпускники мариупольских школ приглашены в Петербург на праздник «Алые паруса» 24 июня. Также дети из этого города приедут в детские оздоровительные лагеря Петербурга.