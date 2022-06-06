Миасс, Челябинская область, 6 июня, 2022, 18:30 — ИА Регнум. 28-летний житель Миасса Челябинской области отдан под суд за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Wisegeek.org Суд

По данным следствия, он взял в аренду электроинструмент, а затем продал его через комиссионный магазин. Вырученные деньги гражданин потратил.

Подобные махинации челябинец повторил несколько раз. Общий размер ущерба составил 79 тыс. рублей. Его уголовное дело уже направлено в Миасский горсуд.