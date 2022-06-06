Пекин, 6 июня, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая предупредило Канаду о возможных «серьезных последствиях» в связи с «рискованными провокациями», после того, как на прошлой неделе канадские военные обвинили китайские самолеты в преследовании своих пилотов, сообщает 6 июня Reuters.

Флаг Канады

«Совет Безопасности ООН никогда не разрешал какой-либо стране проводить военное патрулирование в морском и воздушном пространстве других стран ради обеспечения соблюдения санкций», — заявил представитель МИД Чжао Лицзянь.

Ранее вооруженные силы Канады пожаловались, что военные самолеты Китая мешали канадским патрульным самолетам осуществлять полеты, порой заставляя их отклоняться от маршрута.

Подобные контакты вызывают озабоченность и происходят все чаще, заявили канадские военные, добавив, что данные полеты происходят во время одобренных ООН операций на фоне попыток ввести санкции против Северной Кореи.

Сообщалось, что в период с 26 апреля по 26 мая самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) несколько раз приближались к патрульному самолету CP-140 Aurora королевских канадских ВВС (RCAF).