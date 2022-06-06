Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 18:25 — REGNUM На Ямале будут судить троих мужчин по обвинению в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

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По данным следствия, в городе Ноябрьске в декабре 2021 года трое мужчин, находясь в компании с девочками, не достигшими совершеннолетия, склонили их к употреблению наркотических средств. После того, как о преступлении стало известно полиции, один из обвиняемых скрылся. Его задержали через месяц в Тюмени.

Мужчины обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетних»). Все они взяты под стражу. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области полицейские поймали изготовителя наркотических средств.

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