Аша, Челябинская область, , 18:23 — REGNUM В Челябинской области группу подростков осудили за угоны автомобилей и иные преступления. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Regalacademy.org

Перед Ашинским горсудом предстали трое несовершеннолетних и 18-летний гражданин. По данным следствия, эти лица совершали кражи краж велосипедов, самокатов, похищали автомобили т. д.

Приговором суда два подростка отправлены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа вплоть до до достижения ими 18-летнего возраста. Ещё один получил два года условно с таким же испытательным сроком. А совершеннолетнему подсудимому отменили ранее назначенное условное осуждение и отправили в колонию общего режима на два с половиной года.