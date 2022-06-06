Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге идут последние приготовления к юбилейному Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который пройдет в этом году с 15 по 18 июня. Для помощи в организации мероприятия привлечены порядка 800 волонтеров, рассказали 6 июня в пресс-службе Фонда Росконгресс (организатор форума).

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ

Волонтеры будут обеспечивать информационную и логистическую поддержку участников на всех объектах форума.

«Набор добровольцев проходил с декабря 2021 года и завершился 1 апреля 2022 года. Затем все заинтересованные кандидаты проходили курс обучения и сдавали экзамены. Волонтерами на 25-м ПМЭФ стали соискатели, показавшие наилучшие результаты», — рассказали в фонде.

Как отметили организаторы ПМЭФ-2022, всем волонтерам будет предоставлена элегантная деловая униформа, которую можно после форума оставить себе. А тем, кто лучше других себя зарекомендует на мероприятии, будет предложена стажировка в Фонде Росконгресс и возможность принять участие в конкурсе на поездку во Владивосток в качестве волонтера ВЭФ-2022.