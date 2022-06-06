Москва, 6 июня, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Российская сторона выражает признательность руководству Шри-Ланки за помощь в урегулировании ситуации вокруг рейсового самолёта «Аэрофлота», сообщили 6 июня в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Крыло Airbus A380-800

Российское ведомство отметило, что сегодня Высокий коммерческий суд Коломбо отменил своё решение от 2 июня, в результате которого в международном аэропорту Бандаранаике задержали лайнер компании «Аэрофлот».

Благодаря сегодняшнему решению российский самолёт смог улететь в Россию. «Признательны всем органам государственной власти Шри-Ланки, принявшим участие в оперативном урегулировании ситуации», — говорится в сообщении.

Напомним, российский пассажирский самолёт 2 июня не получил разрешения на вылет в Москву из Бандаранаики из-за проблем с лизинговой компанией.