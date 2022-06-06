Вашингтон, , 18:28 — REGNUM Власти Ливана пригласят в Бейрут американского посредника для переговоров о спорной морской границе с Израилем. Решение об этом принято с целью предотвратить эскалацию на фоне того, как Ливан обвинил Израиль в посягательстве на спорные воды, сообщает 6 июня Reuters.

Бейрут

Отмечается, что представители Израиля согласились, что данный спор является гражданским и может быть решен дипломатическим путем при посредничестве США.

Напомним, ранее власти Ливана обвинили судно Израиля во вторжении в территориальные воды страны. По данным СМИ, в ночь с 5 на 6 июня израильское судно по производству и хранению сжиженного природного газа вошло в район месторождения Кариш в спорных водах, которые Ливан считает своими.

Сообщалось, что в ближайшее время израильские власти планируют направить в этот район военные корабли и авиацию для обеспечения безопасности добычи СПГ.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ливана обвинили судно Израиля во вторжении в территориальные воды