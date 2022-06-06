Москва, , 18:46 — REGNUM Известный дирижёр Павел Коган прокомментировал дискриминацию русской музыкальной культуры в странах Запада. Об этом 6 июня сообщили «Известия».

Павел Коган Кадр из интервью на телевидении

«Русская музыкальная культура является неотъемлемой частью мировой музыкальной культуры. Артист по определению — гражданин мира. Я абсолютно убежден, что в области культуры, в частности музыкальной, не может быть никакой конфронтации. Более того, мы, дирижеры, инструменталисты, вокалисты из разных стран, продолжаем общаться. Никаких преград между нами нет», — заявил дирижёр. Помимо этого, Коган отметил, что дискриминация не может существовать ни в одной из форм культуры.

Напомним, в апреле 2022 года Павел Коган покинул пост худрука Московского симфонического оркестра. Отказаться от занимаемой должности дирижёр решил по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Шукшина хочет, чтобы МВД проверяло артистов, критикующих Россию