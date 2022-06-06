Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM Футболисты Тинькофф Российской Премьер-лиги признали 25-летнего бразильского универсального полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо лучшим игроком прошедшего сезона.

Игрок команды Зенит Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Клаудиньо принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету бразильца два гола в шести встречах.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 13 августа 2021 года после перехода из «Ред Булл Брагантино» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.