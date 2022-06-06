Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили члена китайской преступной группы, адвоката Хуэя Вана по делу о вымогательстве и похищении людей, за освобождение которых требовали выкуп, рассказали 6 июня в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб Адвокат Хуэ Ван

Как установили в суде, с 1 июня по 14 августа 2020 года в Петербурге была создана ОПГ, в которую входили уроженцы Китая. Члены группировки похищали людей, избивали их бейсбольными битами, сковывали руки наручниками и перевозили из одной квартиры в другую, чтобы напуганная и сломленная жертва отдавала им все свои деньги.

Так, следователям удалось найти одну из жертв преступников, у которой злоумышленники отняли куртку марки Hals стоимостью 23,2 тыс. рублей, а также 80 тыс. рублей, мобильный телефон iPhone X 64 Гб и банковскую карту. Помимо мужчины пострадали двое его друзей, которых члены ОПГ также удерживали, избивали и вымогали 100 тыс. юаней (что по курсу ЦБ РФ — 1 163 980 рублей).

Спасти потерпевших удалось правоохранительным органам, которые освободили мужчин из плена в ресторане «Небесный Фуд Город» на Васильевском острове, где тех удерживали вымогатели.

«Ван Хуэй являлся адвокатом Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Санкт-Петербург, его роль заключалась в том, что он должен был поддержать адресованные в адрес потерпевших требования о передаче соучастникам под надуманным предлогом денежных средств в сумме 100 000 китайских юаней, под угрозой применения насилия», — рассказали в ОПС, уточнив, что таким образом адвокат вступил в преступный сговор с соучастниками по ОПГ.

Поскольку Ван вину признал, раскаялся, и с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет условно с испытательным сроком пять лет.

«Гражданские иски признаны судом по праву», — подытожили в судебной пресс-службе.