Москва, 6 июня, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Заградительные отряды, сформированные из укронацистов, взорвали мост через Северский Донец, пытаясь предотвратить отступление своих войск из Святогорска, сообщил 6 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Марина Захарова ИА REGNUM Река Северский Донец у Святогорска. Донецкая область

Подрыв моста оставил без снабжения и путей отхода остатки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, уточнил он.

«Под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.

До 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь. Огонь по ним российскими военнослужащими целенаправленно не открывался», — рассказал Конашенков.

«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни», — добавил официальный представитель Минобороны России.