Ярославль, , 17:59 — REGNUM В Ярославле продолжают оспаривать результаты аукциона на поставку 4 новых троллейбусов, Федеральная антимонопольная служба уже дважды приостанавливала процедуру заключения договора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение ФАС.

Троллейбус City-yaroslavl.ru

Аукцион на поставку 4 низкопольных троллейбусов был объявлен АО «Яргорэлектротранс», победителем стало ООО «Торговый дом «Транс-Альфа» из Вологды, предложившее цену в 57 миллионов рублей. Однако второй участник торгов — ООО «Алькор» подал уже две жалобы на неправомерный допуск торгового дома из Вологды к участию в аукционе.

В последней жалобе указывалось, что на момент подачи заявки у вологодской компании был директор, который позже был дисквалифицирован. Кроме того, оспаривалось и соответствие поданного предложения техническому заданию.

«Также, как отмечает ООО «Алькор», ООО «ТД «Транс-Альфа» регулярно исполняет муниципальные контракты на поставку троллейбусов с нарушением сроков, предусмотренных такими контрактами. Так, за последний год просрочено исполнение обязательств по поставке более, чем по трем муниципальным контрактам. Данная информация размещена на официальном сайте zakupki. gov.ru и находится в открытом доступе», — отмечается в жалобе.

Согласно данным портала госзакупок, торговый дом «Транс-Альфа» заключил 18 контрактов на поставку троллейбусов на общую сумму 8,7 миллиардов рублей. Действительно по 4 контрактам на поставку 75 троллейбусов заказчики из Читы и Красноярска выставляли пени и неустойки за просрочку сроков. Но сами контракты в итоге были исполнены в полном объеме.

В ФАС все доводы жалобы в итоге отвергли и признали ее необоснованной. Ограничения на поставку троллейбусов в Ярославль сняты. С момента заключения контракта 4 троллейбуса марки «Авангард» должны быть поставлены в Ярославль в течение трех месяцев. На портале госзакупок подписанный договор пока не отражен. Параллельно на исполнении у вологодского торгового дома находится контракт на сумму в 4,9 миллиардов рублей на поставку в 166 троллейбусов в Санкт-Петербург.

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