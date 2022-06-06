Москва, 6 июня 2022, 17:52 — REGNUM Российские войска завершают очищение города Святогорск и прилегающей к нему территории, сообщил 6 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомним, город Святогорск расположен в северной части Донецкой Народной Республики (ДНР).
Взятие под контроль этого района станет важным шагом на пути к окружению группировки украинских вооруженных формирований, действующих в Донбассе.
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