Москва, 6 июня, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Российские войска завершают очищение города Святогорск и прилегающей к нему территории, сообщил 6 июня на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Марина Захарова ИА REGNUM Река Северский Донец у Святогорска. Донецкая область

Напомним, город Святогорск расположен в северной части Донецкой Народной Республики (ДНР).

Взятие под контроль этого района станет важным шагом на пути к окружению группировки украинских вооруженных формирований, действующих в Донбассе.