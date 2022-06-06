Астана, 6 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. О зрелости казахстанского общества говорит высокая явка на референдуме о внесении изменений в конституцию Казахстана, заявил 6 июня своём обращении к согражданам глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Назвав состоявшийся референдум «важной вехой» в истории страны, показавшей «сплочённость и готовность нации к реальным переменам», Токаев добавил:

«Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества».

Он поблагодарил граждан, которые пришли и проголосовали за поправки к конституции — «за начатые в стране преобразования». Глава республики заявил, что реформы будут продолжены.

Напомним, явка на референдуме по поправкам к конституции Казахстана, прошедшего накануне, 5 июня и признанного состоявшимся, составила 68,06%. Референдум был бы признан состоявшимся уже при явке 50%.