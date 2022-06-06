Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 6 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске в нескольких микрорайонах критически ухудшилось качество воды. Местные жители в социальных сетях возмущаются ржавым чаем из-под крана, сообщает корреспондент.

«Ухудшение качества водоснабжения связано с многочисленными факторами: плановыми работами на сетях различного характера. В городе проведены гидравлические испытания, начаты промывки внутриквартальных сетей тепло- и водоснабжения, идут проверки работоспособности пожарных гидрантов, стартовали сезонные работы по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей. Сейчас ежедневно формируются графики подвоза питьевой воды в микрорайоны города», — поясняют в горадминистрации Ноябрьска.

v-tagile.ru Ржавая вода

Подвозить чистую воду в микрорайоны города будут в рабочие дни в обеденное время, а также вечером. На вопросы граждан могут ответить в диспетчерской АО «Энерго- Газ-Ноябрьск», отмечают в мэрии. И добавляют, что ухудшение качества коммунальной услуги носит временный характер, но, к сожалению, более точные сроки возвращения к нормальному водоснабжению указать не могут.